Skupnost Loyola bo zaradi »resnih težav« razpuščena

Skupnost Loyola, ki jo je v 80. letih prejšnjega stoletja soustanovil pater Marko Rupnik, obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab številnih redovnic, bodo razpustili. Odločitev o razpustitvi so sestram Skupnosti Loyola, ki so prišla na ljubljansko nadškofijo (druge pa so se povezale preko spleta), včeraj predstavili papeški delegat Amedeo Cencini ter njegova sodelavca Marisa Adami in Viktor Papež.

Dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja se je 20. oktobra letos odločil za razpustitev skupnosti, ki jo je vodila sestra Ivanka Hosta, tesna sodelavka Marka Rupnika, dokler vodstva niso leta 2019 zaupali pomožnemu rimskemu škofu, jezuitu Danieleju Libanoriju. Povod za tako odločitev so, kot je sporočila Nadškofija Ljubljana, »resne težave, ki zadevajo izvrševanje avtoritete in načina skupnega življenja«. Odlok o razpustitvi se mora izvršiti v enem letu.

Odkar je decembra lani v javnost prišla vest o domnevnih zlorabah patra Marka Rupnika, ki naj bi se v veliki meri dogajale ravno v Skupnosti Loyola, je več redovnic pričalo o avtoritarnih prijemih lojolske sestre prednice Ivanke Hosta ter o slabem vzdušju v skupnosti, ki je privedlo do tega, da so mnoge redovnice zapustile skupnost in tudi redovništvo. Nekdanja Hostina tajnica je delovanje skupnosti opisala kot sekto, v kateri so vladali nadzor, represija in podrejenost. Po poročanju Rtv Slovenija naj bi se nekdanja voditeljica lojolk Ivanka Hosta zatekla na Portugalsko. Marko Rupnik, ki so ga poleti izključili iz jezuitskega reda, je bil duhovni vodja Skupnosti Loyola.