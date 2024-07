Z letom 2025 v popolno normalizacijo poslovanja družbe KB

Delničarji KB Delniške Družbe S.p.A. (nekdanje KB1909) so včeraj soglasno sprejeli sklep, da se del dobička poslovnega leta 2023, ki je znašal 3.550.039 evrov, uporabi za kritje izgub prejšnjih let, in sicer v ta namen bo šlo 2.618.193 evrov, preostalih 931.846 evrov pa bodo namenili delnemu znižanju rezerve likvidacijskega obdobja. Na včerajšnji skupščini je predsednik upravnega sveta holdinga Boris Peric bilanco za lansko leto, ki jo je nadzorni svet že odobril, predstavil delničarjem - teh je bilo v Kulturnem domu v Gorici 18, za skupnih 63,49 odstotka kapitala. Na skupščini je poleg Perica spregovoril tudi predsednik nadzornega sveta Aleksander Feri.

Ker do konca letošnjega leta KB ne bo poravnala vseh obveznosti z upniki, kot predvideva plan prestrukturiranja, so oziroma bodo poskrbeli za individualne dogovore z vsakim izmed njih za podaljšanje zapadlosti za izplačilo kreditov, je bilo včeraj razumeti tako iz besed Borisa Perica kot Aleksandra Ferija. Konkretno gre za obveznosti do bank Civibank in Banca 360 ter družb Friulia in KD Group. Peric je dejal, da so se s Friulio in nekdanjo čedajsko banko (zdaj del skupine Sparkasse) že uskladili, z ostalima se še dogovarjajo, do dogovora pa naj bi prišlo v kratkem. Nato bodo prišli na vrsto še nekateri »manjši upniki«, kot npr. nekdanji upravitelji in nadzorniki, ki so bili po planu podrejeni ostalim. »Z letošnjo bilanco se zaključuje krizno obdobje, ki se je začelo z likvidacijskim postopkom. S prvim januarjem 2025 bomo začeli spet normalno poslovati, saj plana prestrukturiranja obveznosti, ki smo ga začeli v obdobju likvidacije in podaljšali leta 2022, ne bomo podaljševali po letu 2024,» je na včerajšnji skupščini dejal Peric.

Peric je delničarjem tudi orisal poglavitne posle, ki jih je družba opravila v letu 2023, med katerimi izstopajo prodaja KB Centra na Verdijevem korzu v Gorici, prodaja Kinemaxa, prodaja hale v Podgori, podpis predpogodbe za prodajo nepremičnine v lasti odvisne družbe GI v Vastu v Abrucih ter prevrednotenje deleža hčerinske družbe Mipot. Predsednik upravnega sveta je med drugim izpostavil, da je promet skupine lani presegel 32 milijonov evrov, potem ko je leta 2022 znašal 27,8 milijona evrov, EBITDA oziroma rezultat pred obrestmi, davki in amortizacijo pa je narasel z okoli 900.000 evrov iz leta 2022 na lanskih 2.200.000 evrov.

KB je tako prodala skoraj vse nepremičnine, ki jih je imela, saj v njeni lasti dejansko ostajajo le prostori v goriški Ulici Malta poleg nekaterih nepremičnin v lasti odvisne družbe GI v Vastu, ki jih nameravajo prodati.

Na včerajšnji skupščini so se oglasili tudi delničarji, ki jih je zanimalo, kdaj bo KB začela izplačevati dividende. »Dokler je osnovni kapital negativen, nismo še v stanju izplačevati dividend. Realizirati moramo še vsaj par milijonov evrov pozitivnega rezultata,» je povedal Peric in dodal, da nekega datuma v tem trenutku ne more napovedati, najverjetneje pa bo treba počakati najmanj dve ali tri leta.