Slovenci v VB o priljubljenosti kraljice Elizabete

V zadnjih dveh dneh je smrt njenega veličanstva zagotovo osrednja, če ne celo edina tema v Združenem kraljestvu, saj se je z njenim odhodom zaključilo pomembno obdobje britanske zgodovine. Po mnenju mnogih se je v četrtek celo dokončno sklenilo 20. stoletje.

Križan Daniel Milano, ki že vrsto let živi v škotskem Edinburgu, je ves dan sledil predstavitvam ukrepov, s katerimi namerava nova premierka Liz Truss kljubovati energetski krizi. Splošna draginja je namreč že več tednov največja skrb v državi, »ko pa so uradno proglasili kraljičino smrt, je vse ostalo postalo postranskega pomena,« razloži kriški inženir in doda, da je bil nad lastnimi občutki tudi sam »čudno presenečen«. Zaradi kraljičinih zdravstvenih težav je bilo namreč jasno, da ne bo živela več dolgo, vendar dodaja, da »smo spoznali, da je odšel pomemben simbol.«

Tržačan Jamil De Dominicis je prepričan, da je umanjkal simbol stabilnosti, okoli katerega se je združeval narod in se je gradila nacionalna identiteta. »Novi kralj bo imel težko delo. Kraljica je bila priljubljena tudi zato, ker se je znala soočati s krizami na način, ki je bil ljudem všeč,« pravi Jamil, ki se iz svojega petnajstletnega bivanja v Angliji spominja številnih trenutkov, ko je bil javni poseg kraljice ključen pri reševanju zahtevne situacije. Med zadnjimi je bilo denimo vabilo ljudem, naj se držijo proticovidnih ukrepov in zgled, ki ga je ponudila državljanom, ko se je januarja 2021 odločila za cepljenje.

Božica Makole, ki se je iz Prečnika v London preselila pred več kot 40 leti, pravi, da čeprav ni rojalistka, je Elizabeto II. sčasoma doživljala tudi kot svojo kraljico. Novica o njeni smrti jo je presenetila na dan, ko se je sama po več desetletjih ponovno odpravila na obisk gradu Windsor. »Žalostna vest me je dosegla, ko sem si ogledovala obleko, ki jo je Elizabeta nosila med kronanjem leta 1953,« se Božica spominja četrtkovega poznega popoldneva. Prizna, da je splošen občutek, ki preveva v javnosti, presenečenje – kljub temu, da je bilo zdravje kraljice očitno močno načeto, so ljudje dobesedno obnemeli. »Bila je priljubljena in spoštovana, podobno kot vedno prisotna mama in babica vseh nas.«