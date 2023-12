Slovenija in Italija s čezmejnim projektom v spodbujanje trajnostnega turizma

V Ajdovščini so danes predstavili čezmejni projekt s področja razvoja kolesarskega turizma Inter Bike III, ki na novi obmejni območji - v Brkine ter v dolini rek Ter in Nadiža v Benečiji - prenaša rezultate prejšnjih dveh istoimenskih projektov. V okviru projektov sofinancirajo investicije v kolesarsko infrastrukturo in s tem spodbujajo trajnostni turizem.

V prvih dveh projektih so poskušali z izobraževalnimi aktivnostmi izboljšati ponudbo za kolesarske turiste ob poti. Sodelujoči so uvajali tudi intermodalne storitve prevoza koles z avtobusi in ladjami, med katerimi so nekatere postale tudi redne linije, je za STA v izjavi ob današnjem dogodku povedala vodja projekta Tanja Krapež.

Projekt Inter Bike III bo obstoječo infrastrukturo in storitve še nadgradil. V Sloveniji bodo pozornost namenili razvoju državne kolesarske povezave D7, ki čez Kras in Brkine povezuje mejna prehoda Robič in Jelšane. Natančneje bodo določili povezave na tistih odsekih, ki še niso povsem dogovorjeni, izvedli bodo nekaj izboljšav kolesarske infrastrukture ter poskrbeli tudi za dolgoročno upravljanje poti, izboljšanje kakovosti kolesarske ponudbe ob njej in promocijo same povezave.

Na območju obalno-kraške regije bodo v okviru projekta pripravili prometno študijo za izboljšanje javnega avtobusnega potniškega prometa na primestnih in čezmejnih linijah.

Na območju dolin rek Ter in Nadiža v Benečiji, ki ju povezuje regionalna kolesarska pot, bodo nadgradili kolesarsko turistično ponudbo in e-mobilnost, tako kot na območju Krasa in Brkinov. V Venetu pa nameravajo izboljšati ponudbo prevozov kolesarjev z barkami. Predvidena je uvedba nove ladijske linije med Eracleo in Caorlami v Beneški laguni ter po reki Lemene proti notranjosti.

Navedene aktivnosti dopolnjujejo vsebino strateškega projekta Adrioncyletour, ki prav tako izboljšuje kolesarsko infrastrukturo in ponudbo kolesarskih storitev in sicer na obalni kolesarski povezavi vzdolž Severnega Jadrana ter na njenih navezavah proti notranjosti do Gorice in Gorenjske.

Vodilno vlogo v projektu ima Regijska razvojna agencija ROD iz Ajdovščine, v njem po sodeluje šest partnerjev iz Slovenje in Italije. Vrednost projekta je 750.000 evrov, nekaj manj kot 600.000 evrov bodo zanj dobili iz evropskega sklada.