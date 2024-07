Slovenska reprezentanca na mladinski gasilski olimpijadi v Italiji

V kraju Borgo Valsugana v bližini Trenta v Italiji se je v nedeljo začela 24. mladinska gasilska olimpijada v okviru mednarodne gasilske organizacije CTIF. Udeležujejo se je štiri mladinske tekmovalne enote iz Slovenije. Za najboljša mesta se bo v četrtek potegovalo 58 enot, ki se bodo pomerile v vaji z ovirami in štafeti na 400 metrov z ovirami.

V Italijo so na mladinsko gasilsko olimpijado, ki bo potekala do 28. julija, odšle tekmovalne enote mladincev prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Drenov Grič-Lesno Brdo in Zgornji Tuhinj ter mladink prostovoljnih gasilskih društev Zbilje in Andraž nad Polzelo. Mladinci PGD Drenov Grič-Lesno Brdo bodo branili prvo mesto z zadnje olimpijade v Celju leta 2022, so zapisali v Gasilski zvezi Slovenije.

Kot so pojasnili, so se naše enote med drugim udeležile julijskih skupnih priprav v Vojašnici Vipava.

V zvezi se za podporo zahvaljujejo podjetju Spar Slovenija, ki ji je konec lanskega leta namenilo 50.000 evrov za spodbujanje mladih k prostovoljnemu gasilstvu, prav tako se zahvaljujejo Zavarovalnici Triglav in Upravi za zaščito in reševanje.

Mednarodna organizacija gasilskih in reševalnih služb (CTIF) vsake štiri leta organizira mladinsko in člansko gasilsko olimpijado, vsaki dve leti pa samo mladinsko. Tekmovalne enote iz Slovenije so se udeležile vseh dozdajšnjih tekmovanj. Slovenski gasilci so v evropskem in celo svetovnem prostoru po navedbah zveze znani po tem, da njihovo delo temelji na prostovoljstvu in da so na tekmovanjih zelo uspešni.

V Sloveniji je bila do zdaj mladinska olimpijada leta 2011 v Kočevju, tako mladinska kot tudi članska olimpijada pa leta 2022 v Celju.

Direkten prenos olimpijade si bo moč ogledati po spletu na tem linku.