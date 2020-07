Slovensko planinsko pot pretekel v manj kot tednu dni

ANKARAN – Gorski tekač Marjan Zupančič je v petek postavi lnov hitrostni rekord Slovenske planinske poti; 600 kilometrov in 45 tisoč višinskih metrov je pretekel v šestih dneh, 12 urah in 58 minutah, s čimer je za 19 ur izboljšal svoj prejšnji rekordni dosežek. Zupančič je namreč izboljšal prejšnji rekord, ki ga je sam postavil leta 2015; 49-letni pravosodni policist je takrat to pot pretekel v sedmihdneh, osmih urah in desetih minutah.