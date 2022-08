Smrtnost se je povečala za petino

Smrtnost se je v prvi polovici julija v Italiji povečala za 21 odstotkov, torej za več kot petino, ugotavlja poročilo italijanskega ministrstva za zdravstvo. Skupno je v 33 mestih vzdolž italijanskega polotoka umrlo 733 ljudi več kot običajno. Med prvim in petnajstim julijem so največji porast števila smrti zabeležili v Latini (+72%), Bariju (+56%), Viterbu, Cagliariju in Catanzaru (vsi nad 48%).

V poročilu tudi ugotavljajo, da je povprečna temperatura od letošnjega maja za 3,2 stopinje Celzija presegala dolgoletno povprečje, kar je bilo najbolj izrazito v mestih v osrednjih predelih Italije. Od zadnjih junijskih dni do konca prvega julijskega tedna so najvišje dnevne temperature tam dosegale od 37 do 40 stopinj Celzija.

Podpisniki poročila sicer ugotavljajo, da bo treba študijo ob koncu poletja še poglobiti, saj v številkah niso vštete smrti zgolj zaradi posledic epidemije covida-9.