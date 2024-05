Solidnih in dolgotrajnih anticiklonov za zdaj ni na vidiku

Vremenska slika se, kot kaže, vsaj do konca meseca ali do prvih junijskih dni ne bo povsem umirila. V FJK in v Sloveniji se bodo tudi v prihodnjem tednu skoraj vsak dan pojavljale krajevne plohe ali nevihte, ki bodo sicer pogostejše v popoldanskih urah v severnih goratih predelih in ponekod v nižinah, medtem ko bo ob morju več spremenljivosti. Vmes bo nastalo kakšno kratkotrajno obdobje s stanovitnejšim vremenom. Sonca vsekakor, kljub občasnim ploham, vseeno v bližnji prihodnosti marsikje ne bi smelo manjkati. Vremenska slika bo potekala predvsem v znamenju občasne povečane spremenljivosti, toda bo na našem širšem območju vsak dan padlo vsaj nekaj dežja.

Vremenska slika bo do konca prihodnjega tedna potekala pod obrobnim, včasih nekoliko večjim, vplivom hladnih višinskih jeder in občasnih pronicanj hladnejšega in nestanovitnega severnejšega zraka. Solidnih in dolgotrajnejših anticiklonov za zdaj ni na vidiku. Anticiklon se bo prehodno okrepil le med nedeljo in ponedeljkom, nato pa bo nad večjim delom osrednje Evrope in severnega Sredozemlja spet prevladovala vrzel v zračnem tlaku.

Jutri in v nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, od torka pa spet kaže na povečano nestanovitnost s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Občasno nestanovitno vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo vsaj do prihodnje nedelje, 2. junija.