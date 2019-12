Spominska plošča za aleksandrinke v Kairu

Aleksandrinke, Slovenke, ki so konec 19. stoletja v Egiptu služile kruh in tam pustile neizbrisen pečat, bodo dobile spominsko ploščo na pokopališču v Kairu. Vest je danes sporočil zunanji minister Miro Cerar na seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko v odgovoru na poslansko vprašanje predsednika odbora Matjaža Nemca (SD). Na manjši grobnici na pokopališču v Kairu, ki jo je Slovenija najela za deset let, bodo postavili spominsko ploščo, darilo novogoriške občine. Odkrili jo bodo na slovesnosti ob dnevu slovenske samostojnosti 26. decembra. Na njej se bodo poklonili spominu vsem Slovenkam in Slovencem, ki so pokopani na kairskem pokopališču.

V grobnici, ki jo je v ta namen najelo slovensko veleposlaništvo v Kairu, naj bi bile po podatkih pokopališča pokopane tudi Slovenke. Cerar je še povedal, da v prihodnje načrtujejo redno letno spominsko slovesnost, ki naj bi potekala 15. septembra, dan vrnitve Primorske matični domovini, saj so aleksandrinke večinoma prihajale iz Primorske.