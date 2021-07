Število aktivnih primerov okužbe v porastu

V Sloveniji so včeraj ob 1713 PCR testiranjih potrdili 68 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 3,9-odstoten, kar je za 0,4 odstotka več kot včeraj in za 1,1-odstotka več kot v torek. Opravili so tudi 19.185 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrujejo s PCR testiranjem.

V Sloveniji je trenutno 452 aktivnih primerov okužbe, kar je 25 več kot včeraj. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 20 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 36, kar je šest več kot včeraj.