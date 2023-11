Tito zadnji Kennedyjev gost

Na današnji dan pred šestdesetimi leti so v Dallasu ubili ameriškega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedya. Jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito je bil zadnji tuji državnik, ki ga je predsednik ZDA sprejel v Beli hiši. Zgodilo se je 17. oktobra 1963.

Kennedy je na državniški večerji izrekel dobrodošlico jugoslovanskemu predsedniku, njegovi soprogi in ostalim članom delegaciji. Kot je razvidno iz tedanjih časopisnih člankov je ameriški predsednik občudoval Titove izjemne dosežke med 2. svetovno vojno in po njej. Seveda imata državi različne nazore, vendar, je poudaril gostitelj, njegova administracija verjame v neodvisnost Jugoslavije in spodbuja predsednika v nadaljnjem prizadevanju zanjo.

24. oktobra, kmalu po Titovem povratku v Jugoslavijo, sta se predsednika slišala še po telefonu. Kennedy se mu je tedaj opravičil zaradi težav v New Yorku, kjer so Tita glasno izžvižgali. Tito je pogovor zaključil z vabilom v Jugoslavijo, Kennedy obiska ni dočakal.