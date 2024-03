Titovi partizani in »zamolčane fojbe«

Corriere della Sera se edini od državnih časopisov resno ukvarja z zgodovino naših krajev. Ernesto Galli della Loggia je sredi januarja predstavil knjigo zgodovinarjev Boruta Klabjana in Gorazda Bajca o požigu tržaškega Narodnega doma (italijanska različica založbe Il Mulino). Njuno knjigo je ocenil kot hvalevredno, avtorjema pa je očital, sta spregledala fojbe in eksodus Italijanov iz Istre.

Milanski dnevnik v današnji številki objavlja pismo Klabjana in Bajca ter odgovor Gallija della Loggie. Slovenska zgodovinarja mu očitata, da govori o Titovcih, ki so okupirali Trst, medtem ko so bili to od zaveznikov mednarodno priznani jugoslovanski partizani, ter zavračata očitek, da sta v knjigi zamolčala fojbe. Galli della Loggia po njuni oceni ponavlja znani stavek »kaj pa fojbe«, kar naj bi dokazovalo njegovo nesposobnost za branje knjige, ki je namenjena razlagi in poglobitvi »zapletene zgodovine na vzhodni meji.«

Galliju della Loggii se ne zdi napačno, da se partizane imenuje tudi Titove partizane, saj hrvaški in slovenski zgodovinarji večkrat pišejo o Mussolinijevih vojakih namesto o vojakih italijanske kraljeve vojske. Pisec vztraja pri stališču, da sta Klabjan in Bajc spregledala fojbe in se sprašuje, čemu slovenski zgodovinarji s takimi težavami pišejo o »zločinih, ki so jih njihovi njihovi komunistični sonarodnjaki izvajali proti Italijanom, potem ko italijanski zgodovinarji brez obotavljanj pišejo o preganjanju in nato o italijanskih fašističnih zločinih proti Slovencem.«

V Sloveniji se vsekakor zgodovinopisje ukvarja tudi s fojbami in z množično selitvijo Italijanov iz Istre. Morda pa bi moral Galli della Loggia omenjati tudi poročilo italijansko-slovenske komisije zgodovinarjev, ki ga uradna Italija še danes noče priznati.