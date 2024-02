Turistične organizacije slovenske Istre predstavile promocijsko kampanjo

Turistične organizacije slovenske Istre so danes predstavile vsebino letošnje promocijske kampanje na socialnih omrežjih. Tujci, ki so se priselili v te kraje, v video posnetkih razlagajo, kaj se jim zdi vredno obiska. V štirih občinah so se dogovorili tudi o skupni spletni strani za prireditve in dogodke.

Oblikovalci kampanje so poiskali osem ambasadorjev istrskega turizma, ki so se priselili iz tistih krajev, od koder pričakujejo največ gostov, torej iz notranjosti Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Srbije in Poljske. Pripravili so osem video posnetkov, v katerih ti ljudje v svojih jezikih nagovarjajo rojake. Iz svoje edinstvene perspektive opisujejo, kaj jih je tako očaralo, da so Istro izbrali za svoj dom, je na današnji novinarski konferenci povedala Luca Stančič Kodarin iz podjetja KLUC, ki je pomagala oblikovati kampanjo.

Posnetki so objavljeni na spletni strani Love Istria. Avstrijski pisec pravljic Folke Tegetthoff, ki s soprogo Astrid 17 let živi v Piranu, je na primer poudaril edinstveno raznolikost narave in pristnost domačinov. Bojana Klepac iz Srbije, ki je po študiju ostala na koprskem podeželju, pa je izpostavila razgledne točke.

Na socialnih omrežjih bodo promocijo izvajali v dveh ločenih obdobjih, od marca do junija in od septembra do novembra.

Tuji obiskovalci si pridejo ogledati celotno regijo in jih ne zanimajo državne, kaj šele občinske meje, so poudarili predstavniki turističnih organizacij iz štirih obalnih občin. V zvezi s tem je v. d. direktorja Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Marko Ferluga napovedal, da nameravajo do konca leta na strani Love Istria vzpostaviti skupno pristajalno stran za dogodke v vseh štirih občinah.

Predstavniki obalnih turističnih združenj skupaj nastopajo na sejmih v tujini. Kot je povedala višja svetovalka za turizem na Občini Ankaran Nina Jurinčič, so letos že bili na sejmu za območje Beneluksa in v Nemčiji, prihodnji teden bodo v Milanu, načrtujejo pa še predstavitve na italijanskem, avstrijskem in češkem trgu. Poleg tega skupaj pripravljajo obiske novinarjev in spletnih vplivnežev pri nas. Ferluga je dodal, da nameravajo slovensko Istro promovirati tudi na tržaškem letališču.

Direktorica Turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič je poudarila, da so štiri obalne občine lani sprejele skupni odlok o turističnem vodenju. Za največjo letošnjo novost je označila digitalni register turističnih vodnikov, ki ga tudi nameravajo vključiti v omenjeno spletno stran. S pomočjo registra bodo lahko tako ponudniki storitev kot turisti lažje našli vodnika, ki obvlada določen jezik ali je specializiran za določeno področje, je pojasnila.

Napovedala je tudi, da bodo v začetku aprila spet organizirali tečaj za lokalne turistične vodnike. Poudarila je, da je ta tečaj drugačen kot drugi po Sloveniji, saj vključuje tako praktičen kot teoretičen izpit, poleg tega pa se bodoči vodniki lahko že na tečaju spoznajo s posameznimi ponudniki turističnih storitev.