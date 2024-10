Udarec mitu o Italijanih dobrih ljudeh

Reportaža o Rabu, ki so jo v soboto in nedeljo predvajali na Rai News 24, je ena prvih, če že ne prva, ki jo je javna radiotelevizija namenila nekdanjemu italijanskemu taborišču. Novinarka Alessandra Solarino je v polurnem prispevku Il cucchiaio di Herman (Hermanova žlica), predstavila trpke zgodbe deportirancev. Pri njenem potovanju v kraj trpljenja so jo pospremili zgovinarja Raoul Pupo in Dario Mattiussi ter profesor Ferruccio Tassin, neutrudni pričevalec taborišč Gonars in Visco.

Solarino je za simbol svojega novinarskega prispevka vzela žlico, ki jo je uporabljala medicinska sestra v taborišču Martina Košak. Ko je zapustila taborišče, jo je vzela s seboj in se pred smrtjo odločila, da jo bo podarila Hermanu Janežu, ki je bil eden izmed interniranih otrok.

»Ker niso mogli zatreti močnega osvobodilnega gibanja, so italijanski okupatorju začeli načrtno prazniti ozemlja, katerih prebivalci so množično podpirali partizane,« je povedal Pupo. Ocenil je, da Italija še ni »metabolizirala« svojega nasilnega početja v nekdanji Jugoslaviji in v drugih okupiranih državah.