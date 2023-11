Umorjenega je odkril dan pred policisti

Na okrožnem sodišču v Kopru, kjer poteka sojenje o lanskem umoru Darja Grmeka v Kobjeglavi, so v četrtek zaslišali tri priče, med njimi eno ključnih. Med dolgo obravnavo pred sodnim senatom, ki mu predseduje Matevž Gros, pa se je izrisal kronološki potek dogajanja tistih aprilskih dni, ko se je okoli Grmekove hiše potikalo več ljudi, nekateri so vanjo vstopili in našli truplo, policije pa niso obvestili.

Osrednje pričevanje je ponudil Dejan Danev, Grmekov znanec s Proseka, ki je truplo v skladu z ugotovitvami tožilstva našel prvi, in to že 1. aprila lani. Nekaj dni pred tem, ko je Grmeku doma pomagal pri delovnih opravilih, mu je ta povedal, da mu Petelin dolguje več tisoč evrov ter da naj bi slednji predvidoma poravnal dolg v petek, 1. aprila.

Grmekova soseda je ravno v petek popoldne opazila moškega belih las, ki je stal pred Grmekovo hišo. Ne bi ga znala prepoznati, z možem pa nista slišala ničesar. Proti večeru se je v Kobjeglavo odpravil Danev, ker se Grmek ni odzival na telefonske klice. »Bil je šibkega zdravja, zaskrbelo me je, « je razložil. Hiša je bila zaklenjena, na trkanje ni bilo odziva, luč v hiši je bila prižgana, je povedal. Kmalu je po njegovih besedah prispel še en Grmekov znanec s tržaškega Krasa, Danev pa je našel priprto okno in skozi slednje je zlezel v kopalnico. Klical je Darja, opazil nered, v hiši je bil dim.

V dnevni sobi je zagledal Grmeka na tleh. Mislil je, da mu je bilo slabo, da je padel, a da je še živ. Ran ni videl. A ko se je sklonil k njemu, ga potipal po ramenih in začutil trdo truplo, ga je zmrazilo. Odklenil je vrata, vstopil je še drugi moški, nato sta oba odšla. Zaradi panike sam ni mogel razmišljati, pri tem je s tal pobral pokojnikov telefon in odšel, nato pa nihče ni obvestil policije.

Slednja je klic prejela šele naslednjega dne popoldne, 2. aprila, ko je v hišo vstopil drug znanec, takrat pa se je začela preiskava, ki je privedla do sojenja, to se bo nadaljevalo v decembru.