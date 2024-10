Uprava za pomorstvo ladji MV Kathrin ne bo prepovedala vplutja

Če bo ladja MV Kathrin najavila prihod, ji tega ne bodo prepovedali, so danes sporočili z uprave za pomorstvo. Ob tem so pojasnili, da je za tovor, ki po prepričanju aktivističnih organizacij vključuje razstrelivo za Izrael, pristojna carinska služba, v primeru vojaškega tovora pa obrambno ministrstvo.

Po navedbah uprave za pomorstvo je najava prihoda ladje MV Kathrin, ki se trenutno nahaja v južnem delu Jadranskega morja, v pripravi.

»V kolikor bo ladja najavila prihod, ji bomo, skladno z našimi pooblastili, dovolili vplutje, saj je uprava za pomorstvo pristojna za varnost pomorskega prometa. Dokler ladja izkazuje vse veljavne certifikate, ki to zagotavljajo in spoštuje ostale pomorske predpise, vplutja ne bomo prepovedali,« so sporočili.

Ob tem so pojasnili, da so za tovor pristojni drugi organi, in sicer carinska služba in v primeru vojaškega tovora Mors.

Pred tem je danes organizacija Amnesty International (AI) Slovenijo in Črno Goro, kamor bo ladja predvidoma vplula pred Slovenijo, opozorila, da ne smeta omogočiti pristanka ladje MV Kathrin, na krovu katere naj bi bilo razstrelivo za Izrael. Tovor bi namreč po mnenju organizacije lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov v Gazi.

Organizacija za človekove pravice je ob tem premierja Roberta Goloba pozvala, naj ladjo ustavi. Zaenkrat še ni znano, ali bo predsednik vlade posredoval.