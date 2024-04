V čelnem trčenju v Karniji umrla ena oseba, druga huje poškodovana

Danes okrog 7. ure sta bila na deželni cesti št. 355 pri Laucu v Karniji dva avtomobila vpletena v silovito čelno trčenje. Voznik enega od dveh, 24-letnik iz Ovara, je bil zaradi hudih poškodb na mestu mrtev. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga poskušali oživljati, vendar je bil ves njihov trud žal zaman. Voznico drugega avtomobila so iz razbitin potegnili gasilci, nato so jo reševalci prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Cesta je bila dalj časa zaprta za promet.