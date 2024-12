V četrtek konec temperaturnega obrata in povečane onesnaženosti

Stanovitno vreme pod vplivom solidnega anticiklona se bo nadaljevalo še danes in jutri, v četrtek pa se bo našim krajem približala atlantska vremenska fronta. Od četrtkovega popoldneva se bodo pojavljale padavine, ki se bodo v noči na petek in v petek zjutraj okrepile. Prečistile bodo ozračje, ki je v teh dneh zaradi velike stanovitnosti marsikje onesnaženo. Po odhodu vremenske fronte pa bo v petek popoldne zapihala burja in bo pritekal bolj suh. Konec tedna bo povečini sončen.

Danes in jutri se bo nadaljevalo stanovitno vreme, čez dan bo ponekod precej jasno, zlasti v hladnejših urah pa bo več vlage in bo ozračje zamegljeno ali bo nastajala megla.

V gorah je sončno in za ta čas toplo. Radiosonda iz Rivolta je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila +10,8 stopinje Celzija, ničto izotermo pa na višini 3186 metrov. V gorah so bile najnižje nočne temperature nad ničlo, marsikje kar občutno, in sicer okrog 5 stopinj Celzija. Temperaturni obrat se bo nadaljeval še danes in jutri, medtem ko se bo zaključil s četrtkovo vremensko fronto.

V četrtek dopoldne bo oblačno, čez dan se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in ponoči okrepile. V petek zjutraj bo še oblačno in deževno.

V petek čez dan bodo padavine oslabele in ponehale. Zapihala bo burja in se bo vreme izboljšalo.

V soboto bo sončno.