V FJK se najbolje živi na Videmskem

Bergamo se je prvič v 35 letih, odkar gospodarski dnevnik Sole 24 Ore na podlagi različnih parametrov sestavlja letne lestvice italijanskih pokrajin po kakovosti življenja, uvrstil na sam vrh: nasledil je Videm. Na seznamu 107 pokrajin so vsa štiri mesta iz Furlanije - Julijske krajine v primerjavi z lanskim letom nazadovala: Videm je skupno vsekakor šesti (izgubil je pet mest), Pordenon šestnajsti (nazadoval je za dve mesti), Trst devetnajsti (-7), Gorica pa se na gostovanje Evropske prestolnice kulture pripravlja z 39. mesta, kar je za enajst mest slabše kot ob koncu leta 2023. Goriški rezultat je, skratka, najslabši v sklopu četverice iz FJK. Ta dežela pa se lahko ponaša po najboljših rezultatih v boju proti podnebnim spremembam oziroma približevanju podnebnim ciljem.

Prva deveterica je v celoti iz severne Italije (edino večje mesto je Bologna), Milan je dvanajsti (-4). Rim je zdrknil za kar 25 »vrstic« na 59. mesto, južna Italija pa se je kot običajno znašla v spodnjem delu razpredelnice.

V Furlaniji - Julijski krajini se glede na raziskavo še dalje najbolje živi na Videmskem. Furlanija je lani celo pristala na absolutnem prvem mestu, letos je na šestem, iz analize pa v glavnem izhajajo same pozitivne ocene. V razdelku »blaginja in potrošnja« je Videmska šesta, v sklopu »okolje in storitve« osma, po kakovosti življenja žensk pa sedma. Videm je tudi tretji v Italiji po gostoti prisotnosti fotovoltaičnih sistemov. Pordenon se ni odrezal bistveno slabše: šesti je na področju okolja in storitev, peti glede učinkovitosti distribucije vode ter deveti na področju varnosti.

V Trstu kultura in osamljenost

Trst in predvsem Gorica sta zabeležila določeno poslabšanje, čeprav se lahko oba tolažita tudi z zavidljivimi primati. Trst je drugič zapored prvi v Italiji na področju kulture in prostega časa: četrti je po kulturni ponudbi, drugi po številu telovadnic in bazenov na prebivalstvo (za Vidmom), prvi tudi po razširjenosti tiskanih dnevnikov, tednikov in mesečnikov na prebivalstvo. Prvi je tudi po povprečnem številu inovativnih zagonskih podjetij, četrti po kakovosti življenja žensk ter tudi otrok, mladih in starejših oseb. Je pa pristal na skrb vzbujajočem 99. mestu (od 107) v sklopu varnosti: drugi je po deležu prijavljenih spletnih prevar (to sicer kaže tudi na nagnjenost Tržačanov k prijavljanju kaznivih dejanj, kar v marsikaterem drugem okolju ni samoumevno). Trst je prvi na lestvici po povprečnem številu primerov spolnega nasilja. Ima pa tudi najvišjo stopnjo osamljenosti v državi: kar 49,2 odstotka gospodinjstev je enočlanskih.

Na Goriškem izrazita plodnost

Goriška je na absolutnem drugem mestu v Italiji po številu otrok na žensko: 1,42 (prvi je Bocen z 1,56). Lahko domnevamo, da imajo za to največ zaslug tuje priseljenke, še posebno v Tržiču. Gorica se ponaša tudi po najkrajšem povprečnem trajanju sodnih postopkov. Na področju varnosti se je slika nekoliko poslabšala (63. mesto).

Pozitiven je obračun na področju prizadevanj za doseganje ciljev v boju proti podnebnim spremembam, na primer za zmanjšanje toplogrednih izpustov: na prvih treh mestih v Italiji so Videm, Gorica in Trst.