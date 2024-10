V Karnijskih Alpah v nočnih urah reševali mlada pohodnika

Gorski reševalci iz Možca so bili od poznega sobotnega večera do nedeljskih zgodnjih jutranjih ur na delu v gorski dolini Nuviernulis v Karnijskih Alpah, od koder sta jih poklicala na pomoč dva nemško govoreča pohodnika. Ob 23. uri so se peš odpravili na daljšo pot po gorski stezi, pri čemer so premagali približno tisoč metrov višinske razlike.

Dva gorska reševalca sta pohodnika, ki sta bila na nadmorski višini okrog 1200 metrov, dosegla okrog 1. ure po polnoči. Ugotovila sta, da gre za 18-letnico in 17-letnika iz avstrijske Koroške. Na pomoč sta poklicala malo po 22. uri, ko sta ugotovila, da sta zgrešila pot in da sta bila predaleč, da bi se lahko v temi vrnila nazaj. Bila sta utrujena in lačna. Gorska reševalca sta jima ponudila hrano in pijačo. Nato sta ju pospremila nazaj k avtomobilu. Spust je trajal približno tri ure, reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.