V Londonu sinoči premierno uprizorili muzikal Berlusconi (VIDEO)

V gledališču Southwark Playhouse v Londonu so sinoči premierno uprizorili muzikal o štirikratnem italijanskem premierju Silviu Berlusconiju. Muzikal prikazuje starosto italijanske politike od njegove mladosti, ko je bil glasbenik na potniških ladjah, do političnega prvenca leta 1994, ko se je opisal kot »Jezus Kristus politike«.

V središču muzikala so številna obdobja iz Berlusconijeve politične in podjetniške kariere, kot tudi njegova prijateljstva z znanimi osebnostmi, med drugim z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Tematizira se predvsem ravnanje Berlusconija z oblastjo. Starosto italijanske politike upodablja igralec Sebastien Torkia, ki je nastopil tudi v muzikalu Mamma Mia!. Predstava je nastala v produkciji Francesce Moody, znane po uspešni predstavi Fleabag, ki jo je napisala in v njej glavo vlogo odigrala Phoebe Waller-Bridge, sledila pa ji je tudi uspešna televizijska nanizanka z isto igralko v glavni vlogi. Glasbena podlaga muzikala obsega dela kot so »Za Italijo«, »Bunga Bunga«, »Na srečo je tu Silvio« in »Moj vikend z Vladimirjem«.