V naselju drvel kar 167 km/h

Policisti Postaje prometne policije Koper so v nedeljo, 26. 5., pri poostrenem nadzoru prometa ugotovili 25 prekoračitev hitrosti. Dvema voznikoma motornih koles bo sodnik za prekrške odvzel vozniško dovoljenje in izrekel po 1200 evrov kazni ter 18 kazenskih točk.

Prvi je vozil s hitrostjo 166 km/h na regionalni cesti Črni kal - Kozina, drugi, 23-letni domačin, pa v naselju Prade, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, s hitrostjo 167 km/h. Presegel jo je torej kar za 117 km/h.

Kljub vsem preventivnim akcijam in opozarjanju policije, še vedno ugotavljamo hujše prekoračitve hitrosti, ki so najpogostejši vzrok za najhujše posledice prometnih nesreč, zlasti voznikov motornih koles, so zapisali policisti.