V Novi Gorici priigranega zneska Italija ne sme obdavčiti

Dobitki od iger na srečo, pridobljeni v igralnicah v Evropski uniji, v Italiji niso obdavčljivi, je odločilo italijansko vrhovno sodišče in tako zavrnilo pritožbo, ki jo je Agencija za javne prihodke vložila zoper Davčno sodišče za Furlanijo - Julijsko krajino.

Odločitev zadeva primer posameznika, ki si je med letoma 2004 in 2006 v igralnici v Novi Gorici priigral 735.000 evrov. Leta 2010 je od italijanske Agencije za javne prihodke prejel tri odločbe o preveritvi prihodkov, saj so mu glede priigranega zneska očitali prikrivanje dohodka.

Vrhovno sodišče je spomnilo, da je Sodišče Evropske unije že pojasnilo, da je določilo, ki zapoveduje obdavčitev dobitkov od iger na srečo, pridobljenih v igralnicah v EU, diskriminatorna, saj obdavčitev v primeru zmage v italijanskih igralnicah ni predvidena. »Tak državni predpis predstavlja diskriminatorno omejitev svobode opravljanja storitev,« so zapisali vrhovni sodniki, »ne le do ponudnikov tovrstnih storitev pač pa tudi do njihovih uporabnikov.«

Dodali so še, da predpisa, ki zapoveduje obdavčitev dobitkov, pridobljenih v državah članicah Evropske unije, ni mogoče utemeljevati z argumentom varovanja javnega reda, saj oblasti neke države članice ne morejo kar tako sklepati, da bi se organi in ustanove druge države članice lahko posvečali kriminalnim dejavnostim, meni italijansko vrhovno sodišče.

Prav tako ni mogoče v zagovor obdavčitve uporabiti argumenta skrbi za javno zdravje, saj obdavčitev v tujini pridobljenih dobitkov hazardnih iger ne zagotavlja izpolnjevanja cilja boja proti odvisnosti od iger na srečo. Davkoplačevalec po oceni vrhovnega sodišča torej ni dolžan prijaviti tovrstnega dobitka, saj ne gre za dohodek in kot tak ni obdavčljiv.