V osnovnih in nižjih šolah že letos nov sistem ocenjevanja

V italijanskih osnovnih in prvostopenjskih (nižjih) srednjih šolah bodo že v tekočem šolskem letu uvedli nov sistem ocenjevanja učnega uspeha oz. vedenja. Minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je namreč podpisal odredbo, na podlagi katere bodo v osnovnih šolah uvedli sintetične opisne ocene, ki bodo šle od odličnega do nezadostnega, kar bo veljalo za vse predmete, vključno z državljansko vzgojo. V nižjih srednjih šolah pa bo vedenje učencev odslej označeno z desetinkami: kdor bo prejel oceno, nižjo od 6/10, ne bo pripuščen v naslednji razred oz. k državnemu izpitu. Šole se bodo morale do zadnjega obdobja šolskega leta prilagoditi novim določilom in informirati družine.

Za ministra Valditaro gre za pomemben korak na poti do bolj jasnega in transparentnega izobraževalnega sistema, ki teži k rasti izobrazbe in h krepitvi odgovornosti. Posebno pozornost bodo posvetili ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami in s specifičnimi učnimi težavami, da bi zagotovili vključevalen in prilagojen pristop.