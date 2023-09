V Pivki odkrili gojišče konoplje

Policisti iz Postojne so posredovali v Pivki po prejetju obvestila o sumljivem vonju po konoplji. Navedbe so preverili in potrdili, pri čemer so domačina utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja. Na podlagi odredbe, ki jo je izdalo sodišče, je v sredo stekla hišna preiskava. Policisti so odkrili prostor, ki je bil posebej prirejen za gojenje prepovedane droge konoplja in sušilnico, kjer se je sušilo več zgornjih delov rastline. Osumljenemu so odvzeli prostost.

Zasegli so 23 sadik konoplje v lončkih, približno 188 vrhnjih delov rastlin prepovedane droge konoplje, ki so se sušile v zato prirejenem prostoru, 650,35 gramov zdrobljenih rastlinskih delcev konoplje, 78,5 gramov hašiša, 412 gramov prepovedane droge amfetamin, 0,42 grama prepovedane droge heroin, 356 različnih tablet prepovedanih drog in druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Vzorce zaseženih snovi so poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij.

Osumljeni Pivčan je bil včeraj priveden na zaslišanje k preiskovalnem sodniku OS v Kopru, ki je zanj odredil pripor.