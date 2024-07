V Postojnski jami okradli turistko

V vrsti v blagajni za vstop v Postojnsko jamo so včeraj italijanski državljanki ukradli 300 evrov. Ko je to ugotovila, je 52-letnica obvestila policijo. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznanec pristopil do turistke, ki se je nahajala v vrsti za nakup vstopnice, ter ji na drzen način iz denarnice, ki jo je imela v nahrbtniku, ukradel 300 evrov.

Z zbiranjem obvestil so policisti pridobili opis možnih storilk in kmalu v bližini prijeli dve ženski, 24-letno in 56-letno državljanko Bosne in Hercegovine. Policisti so pri eni od njiju našli 300 evrov gotovine. Obe ženski so policisti pridržali in ju bodo kazensko ovadili, denar pa so vrnili oškodovanki.