V potnih listih odslej vsi slovenski šumniki

Ne več samo ‘č’ – v italijanskih potnih listih bodo odslej tudi ‘š’ in ‘ž’, torej vsi slovenski šumniki, kot je »obljubljala« že septembrska okrožnica pristojnega oddelka na italijanskem notranjem ministrstvu.

Pred tednom dni smo namreč poročali o izkušnji Valentine Košuta, ki je med koncem decembra in začetkom januarja obnovila svoj potni list: ko je šla ponj, je razočarano odkrila, da v njem na priimku manjka strešica, ki pa je natisnjena v osebni izkaznici in drugih dokumentih. Zaposlene na kvesturi je opozorila na napako; enako smo storili tudi mi, da bi izvedeli, kje se zatika. Novembra so na vladnem omizju za vprašanja slovenske manjšine namreč zagotovili, da so bile tehnične težave, ki so preprečevale, da bi v italijanskih potnih listih bile ustrezno natisnjene tudi črke s strešicami, odpravljene.

Pred tednom dni je Delfina Di Stefano, vodstvena uradnica na tržaški kvesturi, ki tam med drugim vodi kriminalistični oddelek, v zvezi s primerom Valentine Košuta potrdila, da so bila v sistem dodana nekatera diakritična znamenja, a da sta pri tem ‘š’ in ‘ž’ izostala, na kar so opozorili pristojne službe v Rimu.

Italijansko birokratsko-tehnično kolesje je znano po neravno vrtoglavih ritmih: paritetni odbor, naloga katerega je spremljanje izvajanja zaščitnega zakona, v katerem je zapisano, da imajo pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji pravico, da sta njihovo ime in priimek pravilno natisnjena, s slovenskimi pravopisnimi znaki, je na nezakonito odsotnost strešic v potnih listih opozarjal več let. »Ko sem še kot predsednica paritetnega odbora med zasedanjem vladnega omizja opozorila na to, me je pristojni tehnik začudeno gledal in odgovoril, da je zadeva tehnično neizvedljiva,« se spominja predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, ki je bila med letoma 2014 in 2019 predsednica paritetnega odbora. Na pomanjkljivost, o kateri smo poročali pred dnevi, je opozorila tržaškega prefekta in vladnega komisarja za FJK Pietra Signoriella ter prefekta, ki je na notranjem ministrstvu sledil problematiki šumnikov.

V sredo so Valentini Košuta s certificirano elektronsko pošto (Pec) s tržaške kvesture sporočili, da je bil šumnik, ki ga ima v priimku, vključen v sistem za tisk potnih listov in da se lahko zato naroči na termin za pridobitev novega dokumenta s pravilno natisnjenim priimkom.