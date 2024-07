V slovenski Istri vse več vlomov, nasveti policistov pred tatovi

Na območju slovenske Istre v zadnjih dneh koprski policisti beležijo povečano število vlomov v stanovanja in hiše ter tudi v hotelske sobe, počitniške objekte in različne poslovne prostore. Policisti in kriminalisti intenzivno izvajajo nadzore območja in preiskujejo kazniva dejanja. Pozivajo pa zlasti turistične delavce, naj svoje goste opozarjajo na samozaščitno ravnanje. Turisti lahko največ naredijo sami s povsem preprostimi ukrepi. Policisti jim priporočajo, naj ne puščajo predmetov v vozilih na vidnih mestih, vrednejših predmetov kot so dragi telefoni, denar in nakit v sobah in naj jih niti ne nosijo na plažo. Svetujejo pa uporabo sefov.

Nadalje policisti tudi priporočajo, naj pravilno zavarujejo kolesa in skiroje, zlasti tiste električne.

Lokalni prebivalci pa doma naj ne puščajo večje vsote denarja in nakit, opozarjajo policisti. Ko pa odpravite od doma, poskrbite, da stanovanje ne bo videti zapuščeno. V ta namen lahko pustite prižgano luč, namestite alarmne naprave, protivlomna vrata, lahko pa tudi prosite nekoga, da vsak dan pride v stanovanje in denimo pobere pošto ali prižge luč, zato da je zaznati občutek, da je vedno nekdo doma.

V primeru vloma pa policisti pozivajo žrtve, naj se ne dotikajo predmetov ali jih pospravljajo, pač pa da naj takoj pokličejo 113, zato da pridobijo potrebne sledi.

Vse prebivalce tudi prosijo, naj bodo pozorni na sumljive osebe in vozila, ki ne sodijo v lokalno okolje ter takoj obvestijo policijo.