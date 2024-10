V Tolminskih koritih kmalu začetek gradnje nove vstopne točke

Naravna znamenitost Tolminska korita, s sto tisoč obiskovalci letno najbolj oblegana turistična točka v Posočju, bo prihodnjo pomlad dobila nov vstopni objekt, poročajo Primorske novice. Pogodbo za naložbo v vrednosti 700.000 evrov sta Občina Tolmin in turistični zavod Dolina Soče pred dnevi podpisala z izvajalcem, SGP Zidgrad. Sodoben objekt s programsko vsebino bodo zgradili z denarjem, ki so ga zbrali z vstopninami.

Vstopna točka bo obsegala sodobno stavbo z vsemi storitvami in spremljevalno infrastrukturo. Gradbena dela bodo stekla po 15. novembru, novi objekt pa bo zaključen in predan v uporabo pred začetkom sezone leta 2026.

Obstoječi objekt ni več primeren. Problem so sanitarije, na voljo so namreč zgolj kemična stranišča. »Nova ureditev ponuja servisne prostore in novo programsko vsebino. Glavni objekt bo umeščen pod pobočje na plačljivem parkirišču,« pojasnjuje župan Alen Červ. Severni del bo ponujal zadrževanje v senci, manjšo trgovino z lokalnimi izdelki ter promocijskim materialom, prostor za zaposlene in prodajalno kart. V južni del bodo umestili moške in ženske sanitarije, za invalide, previjalnico in skladišče. Z dodatnim podestom ob vhodu v korita bodo obiskovalce varno preusmerjali z lokalne ceste Zatolmin–Čadrg.

V preteklih letih so veliko vložili v varnost poti skozi korita in na širšem območju znamenitosti, pri tem pa je turistični zavod Dolina Soče tesno sodeloval z občino. Denar so zagotovili z vstopninami. »Poti so urejene z mostički, ograjami, stopnicami in dostopi do vode, postavljene so varovalne mreže, obcestne in druge varovalne ograje, pod previsom nad mostom čez Tolminko je zid,« pojasnjuje v. d. direktorice turističnega zavoda Erika Kašca Špolad. Občina je poskrbela za rekonstrukcijo lokalne ceste, ki iz Zatolmina vodi do Tolminskih korit, Dantejeve jame ter naprej proti Čadrgu.