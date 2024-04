V Trnovskem gozdu prostovoljci danes posadili 2000 mladih smrek (FOTO)

V akciji pod okriljem družbe Slovenski državni gozdovi bodo prostovoljci danes na petih lokacijah po Sloveniji posadili približno 10.000 sadik 14 različnih vrst gozdnega drevja, saj je pestrost drevesnih vrst po ocenah stroke ključna za prihodnost gozdov.

Akcija je dopoldne potekala tudi v Trnovskem gozdu, na območju Prevale med Krnico in Smrečjem, poročajo Primorske novice. Akcije se je udeležilo več kot 100 prostovoljcev, med njimi zaposleni v družbi Slovenski državni gozdovi in Zavodu za gozdove Slovenije, taborniki, skavti, učenci OŠ Solkan, člani civilne iniciative in drugi.

Kot je povedala koordinatorka akcije Neža Gantar, vodja tolminske poslovne enote družbe Slovenski državni gozdovi, so na rastišču, ki ga je pred časom prizadel vetrolom, kasneje pa še podlubniki, posadili približno 2000 sadik smreke in s tem pomagali gozdu, da si bo laže opomogel po naravni ujmi.