V Trstu in Gorici ter na Krasu za vsaj dober teden tropske in »supertropske« noči

Noči so se občutno otoplile tudi na kraški planoti. Temperature so na Krasu v minuli noči ostale nad 20 stopinjami Celzija, pri čemer govorimo o tropski noči. V Zgoniku se je živo srebro ob šibkem vzhodnem vetru, ki je segreval ozračje, vseskozi zadrževalo nad 24,1 stopinje Celzija, relativna vlaga pa je bila vseskozi več kot 65-odstotna, pri čemer je bila noč topla in soparna. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 26,6 stopinje Celzija, pri čemer je bila noč »supertropska«, se pravi, da se je temperatura obdržala nad 25 stopinjami Celzija. Gre za neologizem, ki se pojavlja zaradi vse toplejših noči, za katere pridevnik tropski niti ni več zadosten. Vlaga pa je v Trstu vseskozi bila več kot 60-odstotna. Zelo tople noči se bodo zdaj nadaljevale vsaj dober teden.

Najnižje nočne temperature so bile tudi na Goriškem in drugod po deželi v nižinah s kakšno manjšo izjemo nad 20 stopinjami Celzija.

Noč je bila najhladnejša v Plodnu, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 11,7 stopinje Celzija.

Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme. Iz dneva v dan bo še topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo ob koncu tedna zlasti na Goriškem vzpenjale nad 36 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.