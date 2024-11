Vedno manj otrok, vedno bolj revni

Vse manj jih je in vse bolj se soočajo z odraščanjem v revščini. Tako sliko ponuja poročilo Atlas otroštva, ki ga pripravljajo pri nevladni organizaciji Save the Children. Na škornju so v letu 2023 zabeležili nov negativen rekord rojstev, ki jih je bilo v celi državi le 379.890. V Furlaniji - Julijski krajini se je lani rodilo 6976 otrok, v deželi pa je pet občin, v katerih ni otrok pod 3. letom starosti. Večina teh je na Videmskem in sicer Dunja, Dreka, Sovodnje in Srednje, na Pordenonskem pa Barcis.

Trenutno v Italiji 13,4 odstotka otrok do 3. leta živi v absolutni revščini, kar pomeni, da trpijo pomanjkanje dobrin in storitev, nujno potrebnih za življenje. Pomanjkanje hrane zadeva približno 200.000 otrok oz. 8,5 odstotka vseh otrok do 5. leta starosti: tolikim otrokom v družini ne zmorejo zagotoviti vsaj enega proteinskega obroka na dva dni. Več kot polovica teh živi na jugu države oz. na otokih.

Skoraj vsak deseti otrok do 5. leta starosti se je kdaj že soočil z energetsko revščino, kar pomeni, da je živel v hiši, ki v zimskem času ni bila ustrezno ogrevana. Relativna revščina v Furlaniji - Julijski krajini prizadene 10,1 odstotka mladoletnikov, kar je veliko manj od državnega povprečja, ki znaša 22,2 odstotka. Relativno revni so tisti ljudje, ki si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti načina življenja, običajnega za družbo, v kateri živijo.

Na odločanje za starševstvo mnogokrat vpliva tudi razpoložljivost osnovnih storitev, ki omogočajo usklajevanje službenega življenja z zasebnim. Glavna med temi so otroške jasli, ki jih v Italiji in tudi v FJK kronično primanjkuje. Skoraj za vsakega tretjega otroka (30 %) v Italiji ni prostora v jaslih.V naši deželi je "pokritih" 38,3 % mest, kar pomeni, da za preostalih dobrih 60 odstotkov ni prostora v jaslih, pa naj bodo te javne ali zasebne, kjer so v zadnjih letih zabeležili tudi močan porast šolnin.

