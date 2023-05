Videmski karabinjerji našli dragoceno relikvijo 60 let po njenem izginotju

Karabinjerji enote za varstvo kulturne dediščine iz Vidma so 60 let po njenem izginotju prestregli dragoceno sliko na usnju iz 17. stoletja, ki je nekoč krasila oltar cerkve v kraju Tesero v Dolini Fiemme na Trentinskem. Zasledili so jo na fotografijah neke restavracije v istoimenskem kraju. Umetnino so zasegli in jo po šestih desetletjih izročili zdajšnjemu tamkajšnjemu župniku.

Slika je zagotovo krasila oltar cerkve sv. Leonarda in Gotarda v Teseru vsaj do leta 1905, neznanci so jo nato ukradli med letoma 1940 in 1970. Karabinjerji enote za varstvo kulturne dediščine iz Vidma so jo našli v neki restavraciji ravno v Teseru, nedaleč od cerkve. Lastnik je bil sicer v dobri veri, saj je restavracijo, ki jo je dragoceno olje na usnju, odkar pomni, vedno krasilo, podedoval od očeta. Ob vrnitvi slike je oltar omenjene cerkve zadobil nekdanjo vrednost in sodi med najpomembnejše umetnostne relikvije v avtonomni pokrajini Trento.