Virus Zahodnega Nila v Ljubljani potrdili tudi pri sivih vranah

Pri štirih sivih vranah, najdenih v Mestni občini Ljubljana, so potrdili virus Zahodnega Nila, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so pri pticah v Sloveniji nazadnje potrdili leta 2021. Virus so letos v Sloveniji potrdili tudi pri ljudeh.

Kot so pojasnili v upravi, ki jo je o potrditvi bolezni pri sivih vranah obvestil Nacionalni veterinarski inštitut, so ptice glavni vir virusa Zahodnega Nila, prenašajo pa ga komarji. Za okužbo je zelo dovzetnih več vrst ptic, tako da lahko pride tudi do nenadnega in hitrega širjenja nalezljive bolezni pri živalih s pogini ptic.

Med najdovzetnejšimi so ptice iz reda pevk, med njimi so najbolj vrane. Poleg ptic so za okužbo dovzetni sodoprsti kopitarji (konji) in človek, ki pa bolezni ne prenašajo.

Virus Zahodnega Nila izvira iz Afrike, prvič so ga odkrili leta 1937 v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku 60. let prejšnjega stoletja. Letos so bolezen potrdili še v Avstriji, Bolgariji, Franciji, Grčiji, Italiji, Nemčiji, na Madžarskem, Portugalskem, v Španiji in na Poljskem.

Bolezen so letos potrdili tudi pri ljudeh, več informacij o njej pa je mogoče najti na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so dodali v upravi.

Blage oblike bolezni, ki jo povzroči ta virus, ne potrebujejo zdravljenja in se spontano razrešijo. Hude oblike bolezni običajno zahtevajo sprejem v bolnišnico. Učinkovitih protivirusnih zdravil ni, zdravljenje je simptomatsko, kar pomeni, da se lajšajo simptomi bolezni, ter podporno - podpirajo se prizadeti organski sistemi.