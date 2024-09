Z izrazito hladno vremensko fronto prihajata surova jesen in sneg v gorah

V prihodnjih urah se bo začel izrazit vremenski preobrat, ki nas bo naenkrat popeljal v najbolj surovo jesen. Alpsko območje bo danes ponoči dosegla višinska dolina z za ta čas mrzlim severnim zrakom in bo nad severnim Sredozemljem nastal prizemni ciklon. Ponoči in jutri, ko bo naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta, se bodo pojavljale povečini močne padavine, deloma plohe in nevihte. Nastajali bodo krajevni nalivi. Količine dežja bodo ponekod izdatne. Temperatura se bo jutri popoldne, ko bo zapihala burja in bo začel vdirati mrzel zrak, občutno spuščala. Meja sneženja se bo v Julijskih Alpah prehodno lahko spustila do nadmorske višine okrog 1200 metrov. Po zadnjih izračunih bo sneg vsaj rahlo pobelil bodisi Karnijske kot Julijske Alpe. Snežilo bo, kot kaže, tudi na Višarjah.

Od vročega poletja, s katerim smo se soočali še do pred kratkim, se bomo pomaknili v mrzlo jesen. Občutek ohladitve bo prehodno še povečevala burja. Na Goriškem in na Kraški planoti se bodo najnižje nočne temperature v petek in soboto spustile pod 10 stopinj Celzija, ob morju pa pod 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo le malo nad 15 stopinjami Celzija.

Količine padavin bodo podobno kot v zadnjem nedeljskem oz. ponedeljkovem poslabšanju spet velike in povečini zadostne, da bodo povsod že presežene normalne mesečne vsote dežja. Temperatura na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo spustila na okrog 3 stopinje Celzija, kar pomeni, da se bo ozračje v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem v povprečju ohladilo za kakih 10 stopinj Celzija, in za kakih 16 stopinj Celzija v primerjavi z dogajanjem v začetku septembra.

Danes bo povečini zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

Zvečer in ponoči se bodo začele pojavljati pogostejše in močnejše padavine. Vmes bodo plohe in nevihte s krajevnimi nalivi.

Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, čez dan bo zapihala zmerna do lahko občasno močna burja in se bo ozračje naglo ohlajalo. V gorah nad nadmorsko višino kakih 1200 metrov se bo dež spreminjal v sneg.

V petek bo sprva še oblačno in deževno. Čez dan bodo padavine slabele in popoldne v glavnem ponehale. Burja bo oslabela. Za ta čas bo kar mrzlo.

V soboto in nedeljo bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Občasno bodo lahko zlasti v soboto nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo za ta čas mrzlo. Nočne temperature bodo še za kakšno stopinjo Celzija nižje, dnevne pa se ne bodo bistveno spremenile.