Za planinske koče napočil čas za jesensko-zimsko obdobje

Z oktobrom so številne planinske koče v visokogorju zaprle svoja vrata, nižje ležeče pa prešle na jesensko-zimski delovni čas. Načrtovanju jesenskega ali zimskega obiska gor je treba nameniti več pozornosti, pri prilagoditvi ture pa je treba upoštevati tudi delovanje koč, so včeraj sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Ob tem so ocenili, da je bila letošnja sezona obiska v planinskih kočah ena najboljših, k temu sta botrovala tako lepo vreme kot porast števila tujih obiskovalcev.

Visokogorske koče v Julijskih Alpah so že zaprle svoja vrata, izjema je le oskrbovan Doma na Komni, ki je odprt vse leto. Planinci lahko na zavetje in prenočišče računajo še pri meteorologih v Triglavskem domu na Kredarici, zatočišče pa lahko najdejo tudi v neoskrbovanih zimskih sobah in bivakih.

Odprti ostajajo tudi Planinski dom Tamar v Julijcih, Domžalski dom na Mali planini v Kamniško-Savinjskih Alpah in Valvasorjev dom pod Stolom v Karavankah ter številne nižje ležeče koče. Preostale koče so prešle na jesensko-zimski delovni čas in planince odprtih vrat pričakajo le ob koncu tedna in praznikih. Zaradi obnovitvenih del bosta novembra zaprti Blejska koča na Lipanci in Erjavčeva koča na Vršiču, ki bosta sicer čez zimo odprti tudi čez teden.

Delovni čas planinskih koč je objavljen na spletni strani planinske zveze.