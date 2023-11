Gasilci iz Pordenona in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ponoči okrog 2. ure posredovali v kraju Ghirano pri Prati na Pordenonskem, kjer je zagorelo v sprejemnem centru. Ko so prispeli na mesto, je bil ogenj že pogašen, pred stavbo pa je bilo deset stanovalcev, ki so so se sami uspeli zateči na varno. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan. Gasilci so bonificirali pogorišče in so zavarovali stavbo, pri čemer so tudi prezračili notranje prostore. Z instrumenti so tudi preverili, da ne bi bilo v zraku škodljivih snovi. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili tudi karabinjerji.