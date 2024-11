Zimska oprema od jutri obvezna

Z jutrišnjim dnem je tako v Italiji kot v Sloveniji obvezna zimska oprema za motorna vozila, kar pomeni, da morajo biti ta opremljena z zimskimi pnevmatikami ali pa imeti v vozilu snežne verige. V Italiji je zimska oprema obvezna do 15. aprila 2025, v Sloveniji pa do 15. marca. V obeh državah lahko voznike doletijo zasoljene denarne kazni, če ne poskrbijo za zimsko opremo.

Slovenska družba DARS za pripravo vozil priporoča preverjanje pnevmatik, akumulatorja in ustreznega delovanja luči. Med nujno opremo v zimskem času sodijo tudi rokavice, snežna lopata, strgalo za led in dodatna odeja. Vozniki naj poskrbijo, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice, saj bo to v primeru zastojev omogočalo gretje vozila. Upoštevajo naj daljši čas potovanja, zato naj se od doma odpravijo prej kot običajno. Pred vožnjo naj dobro očistijo vsa stekla in poskrbijo, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi. Med vožnjo v zimskih razmerah pa naj bodo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu.

Italijanska družba ANAS poleg tega svetuje, naj se vozniki prepričajo o stanju na cestah, preden se odpravijo na pot, kar lahko storijo na tej povezavi.