Žrtev potresov v Turčiji in Siriji vse več

Število življenj, ki so jih terjali ponedeljkovi uničujoči potresi v Turčiji in Siriji, še naprej nezadržno narašča in je danes že preseglo 21.000. Reševalci bijejo bitko s časom, pri čemer jih ovira hud mraz. V Turčiji so izpod ruševin uspeli rešiti okoli 8000 ljudi, nekatere - skoraj po čudežu - tudi še to noč. Med drugim so na jugu province Gaziantep kar 94 ur po potresu živega našli 17-letnika, ki je preživel tudi tako, da je pil lasten urin. V provinci Kahramanmaras so po 92 urah rešili mamo in hčerko, v mestu Hatay pa mamo in njenega le deset dni starega dojenčka, poročajo turški mediji.

V Turčiji so po besedah podpredsednika Fuata Otkaya sicer po zadnjih podatkih potrdili 17.674 smrtnih žrtev, v Siriji pa naj bi jih doslej našteli 3377. Ranjenih je bilo okoli 75.000 ljudi.

V Turčiji pri reševanju na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav, med drugim iz Slovenije in Italije, še danes pričakujejo ekipe iz 19 držav, je povedal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. V Siriji pri iskanju morebitnih preživelih sodeluje okoli 3000 pripadnikov Belih čelad.

Pomoč na območje pošiljajo države iz vsega sveta. Med drugim je Svetovna banka Turčiji odobrila pomoč v višini 1,65 milijarde evrov.

V sirski Alep je medtem prispela predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljaric Egger, odhod na prizadeta območja pa je v četrtek napovedal prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.