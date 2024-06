»Župan ni Italijan: to ne gre«

Leifers (v italijanščini Laives) je občina v primestju Bocna, kjer je italijansko govoreče prebivalstvo v večini, pripadniki nemške skupnosti so v manjšini. Šestdeset let jo je vodil župan italijanske narodnosti, na nedeljskih volitvah (občina ima 18 tisoč prebivalcev) pa je bil izvoljen predstavnik Južnotirolske ljudske stranke (SVP). Giovanni Seppi je za več kot tisoč glasov prehitel desnosredinsko tekmico Claudio Furlani, ki je v prvem krogu dobila le sto glasov več od bodočega župana. Za njegovo izvolitev so bili odločilni glasovi Demokratske stranke in levosredinskih občanskih list.

Do tukaj nič posebnega, temveč normalna volilna dialektika, a ne za vse. Nekdanji župan in pokrajinski odbornik Christian Bianchi (Liga) je pred volitvami izjavil, da bi bilo nepojmljivo, če bi občino vodil človek, ki ni izraz večinskega prebivalstva. Ne volilno-politične večine, ampak jezikovne večine, kateri Seppi očitno ne pripada. Kot če bi kdo v devinsko-nabrežinski občini, kjer Slovenci ne predstavljajo večine, s podobnimi argumenti osporoval izvolitvi Igorja Gabrovca (župan je sicer iz narodno mešane družine), ker ni izraz večinske jezikovne skupnosti.

Polemiko, ki jo je sprožil Bianchi, je takoj presekal Seppi. Dejal je, da res pripada nemško govoreči skupnosti in da je popolnoma dvojezičen. Predvsem pa je izpostavil, da bo župan vseh občanov in da ne bo delal med njimi nobenih jezikovnih razlik, kar bi bilo tudi nezakonito. Seppi je vsekakor pozval politika iz vrst Lige, naj ne po nepotrebnem podžiga etničnih mrženj v predvolilne namene.