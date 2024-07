»Zuppija navdušilo slovensko petje«

Tržaški škof Enrico Trevisi v nedeljo ni skrival zadovoljstva nad uspešno izpeljanim papeškim obiskom. Med mašo na Velikem trgu je škof v svoji zahvali papežu Frančišku spregovoril tudi v slovenščini. Pri izgovorjavi se je nekoliko zapletel in pristavil: vsi vedo, da je moja slovenščina izredno slaba, a rad imam vse Slovence. Trg mu je zaploskal, Slovenci so mu očitno hvaležni za slovensko besedo na Socialnem tednu katoličanov v Italiji. »Jaz sem pa hvaležen slovenski skupnosti in jo imam zelo rad,« je ponovil v naš mikrofon in posredoval tudi vtis predsednika Italijanske škofovske konference. »Kardinal Zuppi je bil res navdušen nad slovenskim petjem. Izrecno mi je omenil lepoto in spevnost slovenskih pesmi. Prosim, zapišite še to.«

Škof Bizjak: Bilo je enkratno

Papeževe maše so se udeležili tudi škofje iz Slovenije s predsednikom Škofovske konference Andrejem Sajetom. Koprski škof Jurij Bizjak je bil vabila zelo vesel. Za obisk je vladalo zanimanje tudi v Sloveniji, nekaj je bilo tudi polemik, ker na Veliki trg verniki iz Slovenije niso bili vabljeni. »Na škofijo smo dobili precej vprašanj, klicev, vsakemu sem razložil, da to ni obisk škofije ali nekega širšega območja, temveč sodi v 50. Socialni teden katoličanov v Italiji. Hvaležen sem, da smo slovenski škofje lahko prišli, slišal sem tudi, da so se nekateri verniki prijavili v tržaških župnijah in so tudi prišli zraven. Mogoče to kdo razpihuje brez potrebe.«

Papeževih in škofovih besed Bizjak ni želel komentirati, dokler jih ne bo prebral, saj na odru ni slišal vsega, »iz ozračja, iz intonacije glasu in obraza škofa Enrica sem pa razumel vse. Bilo je enkratno!«