Četrtek, 19. septembra 2024

Prevladovalo bo oblačno vreme. V hribovitem svetu in v vzhodnem pasu bo sredi dneva možen rahel dež. Na obalnem območju bo pihala okrepljena burja z močnejšimi sunki na kraški planoti in v Trstu. V visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno možen rahel dež. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.