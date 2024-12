Nedelja, 1. decembra 2024

Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi vzhodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme; le na območju Trbiža bo ponoči in zjutraj možna nizka oblačnost in meglice. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja; na Tržaškem lahko okrepljena tudi s kakšnim močnejšim sunkom v dopoldanskem času. Ničta izoterma se bo dvignila do okoli 2500 m in v spodnjih plasteh ozračja se bo pojavila temperaturna inverzija.

Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v Gornjesavski dolini do -6, v krajih z burjo na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.