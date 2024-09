Nedelja, 8. septembra 2024

Prevladovalo bo oblačno do spremenljivo vreme. Čez dan bodo možni razpršeni nalivi. V gorskem svetu in na obali bo pihal zmeren jugo. Proti večeru se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo nevihte, ki bodo lahko lokalno zelo obilne.

Danes bo v vzhodnih krajih še po večini delno jasno, drugod bo dopoldne spremenljivo oblačno. Sredi popoldneva se bodo v zahodni Sloveniji pričele pojavljati krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, ki se bo popoldne krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem od 17 do 20, najvišje dnevne od 24 od 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.