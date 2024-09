Petek, 20. septembra 2024

V glavnem bo spremenljivo, več oblačnosti bo v Julijcih. Ob morju in v vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Na kraški planoti in v Trstu bodo nekateri sunki še močni, predvsem dopoldne.

Danes bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.