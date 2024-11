Petek, 22. novembra 2024

Dopoldne bo delno oblačno vreme, popoldne pa bo prevladovalo jasno vreme. Pihali bodo severni do severovzhodni vetrovi, ki bodo zmerni, v visokogorju pa okrepljeni. Proti večeru se bo ohladilo. Ponoči bodo ponekod še možne rahle padavine.

Danes zjutraj in dopoldne bodo padavine od severa ponehale, meja sneženja se bo spet spuščala. Zapihala bosta okrepljen severnik, na Primorskem burja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, veter bo popoldne oslabel.

Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.