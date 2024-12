Danes bo pretežno jasno. V Trstu in na Krasu bo zapihala burja z možnimi močnejšimi sunki. Prišlo bo do temperaturne inverzije. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2800 m.

Danes bo sončno. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od - 10 do -3, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.