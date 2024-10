Sobota, 26. oktobra 2024

Ponoči in sprva še zjutraj bo oblačno z zmernimi padavinami, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta. V nižinskem pasu in ob morju bodo padavine obilnejše. Ob morju bo ponoči in zjutraj pihal zmeren jugo, nato pa jugozahodnik, ki pa bo tekom popoldneva oslabel in ponehal. Čez dan se bo v nižinskem pasu in ob morju delno razjasnilo.

Danes se bo čez dan od vzhoda postopno jasnilo. V zahodni Sloveniji se bodo sprva še pojavljale krajevne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.