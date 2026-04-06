Sobota, 4. aprila 2026

Nad južnim Balkanom, južno Italijo in Jonskim morjem je ciklon, ki se počasi polni. Nad srednjo Evropo se od zahoda počasi krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje postopno doteka toplejši in bolj suh zrak.

Rahlo oblačno do spremenljivo vreme bo. Pihal bo rahel veter.

Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več predvsem v severnih in vzhodnih krajih. Popoldne bo na Primorskem in ponekod na Notranjskem zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.