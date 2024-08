Sreda, 14. avgusta 2024

Dopoldne bo povsod po deželi jasno. Popoldne bo nekaj več oblačnosti in v hribovitem svetu bodo možne plohe in nevihte. Kaka nevihta bo možna tudi v zgornji in srednji ravnini in na Kraški planoti. Še bo vroče, zlasti v nižinskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi, ob morju bo popoldne pihal zmorec.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.